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  • Виктор Луговой
    Но ответ голосом жертвы "Да!" - для мошенников всё равно актуален. ...На прошлой неделе не далее как. Звонок с неизве...Голоса нужны моше...
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Голоса нужны мошенникам. Новый вид фишинга

Голоса нужны мошенникам. Новый вид фишинга

Мошенники выманивают голоса у граждан для фишингаМошенники все чаще размещают объявления о приеме на работу, ища людей для озвучивания рекламных роликов и фильмов, предлагая оплату в размере от 300 до 5000 рублей.

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Комментарии
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Виктор Луговой
Но ответ голосом жертвы &quot;Да!&quot; - для мошенников всё равно актуален. ...На прошлой неделе не далее как. Звонок с неизвестного номера, - но телефон в пояснухе, пояснуха валяется где-то в кабинете (не посмотреть номер при ответе), а на ухе гарнитура. Нажимаю - и молчу.  Приятный женский голосок (понятно дело, нарезанные фразы): - Здравствуйте! В ответ (скушным голосом): - Я слушаю. - Вы меня слышите? Ожидаемый ответ &quot;да&quot;. А вот кукиш с хреном, не дождётесь: - Я слушаю. ...Оно отключилось.
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