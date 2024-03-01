Голоса нужны мошенникам. Новый вид фишинга

Виктор Луговой

Но ответ голосом жертвы "Да!" - для мошенников всё равно актуален. ...На прошлой неделе не далее как. Звонок с неизвестного номера, - но телефон в пояснухе, пояснуха валяется где-то в кабинете (не посмотреть номер при ответе), а на ухе гарнитура. Нажимаю - и молчу. Приятный женский голосок (понятно дело, нарезанные фразы): - Здравствуйте! В ответ (скушным голосом): - Я слушаю. - Вы меня слышите? Ожидаемый ответ "да". А вот кукиш с хреном, не дождётесь: - Я слушаю. ...Оно отключилось.