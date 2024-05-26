В Британии пообещали вернуть воинскую повинность при одном условии

Сунак пообещал вернуть в Британии воинскую повинность при победе на выборах Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал вернуть в стране воинскую повинность или альтернативную службу для молодых людей при одном условии, передает The Guardian.
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