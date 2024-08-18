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Русская весна

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«Отважные» освободили Свиридоновку (КАРТА)

«Отважные» освободили Свиридоновку (КАРТА)

Минобороны подтверждает, что подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден н.

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