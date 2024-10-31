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  • Eduard
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    Сносить самострой, всех дактилоскопировать, баронов считать вне закона и на зону.Можно ли обуздать...

Чего ждать от ноября петербуржцам

Чего ждать от ноября петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в последний месяц осени. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, в частности, коснутся деятельности майнеров криптовалюты, блогеров-десятитысячников, а также иностранных агентов.

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