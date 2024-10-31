Чего ждать от ноября петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в последний месяц осени. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга ряд изменений в законодательстве, которые, в частности, коснутся деятельности майнеров криптовалюты, блогеров-десятитысячников, а также иностранных агентов.