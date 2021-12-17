Как у викингов появились кольцевые крепости, и какие достоинства они имели

С прошлого столетия в Дании было найдено целых пять остатков крепостей эпохи викингов. Однако предметом исторических дискуссий они стали потому, что до этого ни разу на просторах Скандинавии не находили фортификационные сооружения в форме кольца.
С прошлого столетия в Дании было найдено целых пять остатков крепостей эпохи викингов. Однако предметом исторических дискуссий они стали потому, что до этого ни разу на просторах Скандинавии не находили фортификационные сооружения в форме кольца.
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