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Что успел испортить Байден? Вэнс раскрыл, какая Америка достанется Трампу

Что успел испортить Байден? Вэнс раскрыл, какая Америка достанется Трампу

Джеймс Дэвид Вэнс Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность получит страну, которая находится в состоянии экономической катастрофы из-за действий нынешнего американского лидера Джо Байдена, заявил будущий вице-президент страны Джеймс Дэвид Вэнс в эфире Fox News.

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