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Царьград

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Новая коллекция Надежды Бабкиной: Золотая вышивка и дух русской культуры

Новая коллекция Надежды Бабкиной: Золотая вышивка и дух русской культуры

Роман Ватолкин, главный художник театра "Русская песня", совместно с мастерами Городецкой Золотной Вышивки представил новую коллекцию концертных костюмов, вдохновленных русской культурой.

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