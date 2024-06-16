О динамике предложений Путина на тему Украины Карманов без Китая К слову о динамике предложений Путина на тему Украины, чтобы наглядно было видно.
Ультиматум, а не заявление!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хогть и в мягкой форме, но это ультиматум, который Запад не примет, как не принял все предыдущие предложения
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12 час.
лл
лина любимцева
Там НЕ С КЕМ договариваться!! ОПЯТЬ хотят "мински"?
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11 час.
ВМ
Вениамин Мельников
изображение в виде геракла это излишне и не прилично.
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8 час.
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