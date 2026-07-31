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Калужские новости

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Почти 21,5 миллиарда рублей заплатили жители Калужской области за услуги ЖКХ в течение 6 месяцев

Почти 21,5 миллиарда рублей заплатили жители Калужской области за услуги ЖКХ в течение 6 месяцев

Объем рынка услуг населению Калужской области с января по июнь 2026 года составил 56 миллиардов 676 миллионов рублей, и 37,8% от этой суммы, то есть 21 миллиард 423 миллиона «съели» услуги ЖКХОбъем рынка услуг населению Калужской области с января по июнь 2026 года составил 56 миллиардов 676 миллионов рублей, и 37,8% от этой суммы, то есть 21 миллиард 423 миллиона "съели" услуги ЖКХ.

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