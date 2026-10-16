На специальной презентации коммерческий директор Артём Юсупов огласил цену обновлённого Aurus Senat, которая составляет от 48,5 млн рублей.
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