В Великом Новгороде полицейские совместно с общественниками присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники УМВД России по городу Великий Новгород совместно с представителями правового отдела регионального ведомства и общественником организовали спортивное и познавательное мероприятие для детей из реабилитационного центра в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».
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