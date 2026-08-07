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Происшествия

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В Великом Новгороде полицейские совместно с общественниками присоединились к акции «Зарядка со стражем порядка»

Сотрудники УМВД России по городу Великий Новгород совместно с представителями правового отдела регионального ведомства и общественником организовали спортивное и познавательное мероприятие для детей из реабилитационного центра в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

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