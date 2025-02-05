Смерть младенца в больнице Кишинева: учреждение делает разъяснения

Администрация больницы "Георге Палади" опубликовала разъяснения по поводу трагической смерти младенца, родившегося преждевременно, который скончался через неделю после рождения в связи с ухудшением состояния здоровья.
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