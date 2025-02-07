За нарушение запрета ездить за рулём житель Поморья будет бесплатно убирать улицы

39-летний житель Красноборского района накопил долг по алиментам в размере 40 тысяч рублейОн был ограничен в праве управления транспортным средством, однако мужчина продолжал ездить за рулём, несмотря на запрет.
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