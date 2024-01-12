Путин рассказал о ключевом направлении деятельности прокуратуры

В своем поздравлении с Днем работника прокуратуры, президент России Владимир Путин подчеркнул важность работы прокуроров в обеспечении интересов страны в оборонной и безопасностной сферах, а также их содействие в достижении целей специальных военных операций.
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