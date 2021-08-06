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Американский телеканал заявил, что хакеры из России выложили данные 1 млн кредитных карт

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американский телеканал CNBC выступил в четверг с утверждением, согласно которому группировка хакеров из России All World Cards выложила в открытый доступ данные миллиона кредитных карт граждан США и других стран.

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