Пользователи Google в Евросоюзе смогут выбирать, какие сервисы компании имеют доступ к их даннымGoogle продолжает корректировать свою политику в отношении сбора и обработки данных для соответствия Закону о цифровых рынках, который вступит в силу в Евросоюзе 6 марта.