Мужчина скрыл данные о подготовке теракта в Москве и получил штраф

Мещанский суд Москвы оштрафовал мужчину, который был знаком с участниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и не сообщил о подготовке теракта в общественной приемной ФСБ в мае 2022 года.
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