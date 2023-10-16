Предвыборный штаб Байдена намерен завести аккаунт в соцсети Трампа

Представители предвыборного штаба американского президента Джо Байдена сообщили Fox News Digital 16 октября, что они присоединяются к Truth Social — соцсети бывшего президента США Дональда Трампа с целью «встретиться с избирателями там, где они находятся».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии