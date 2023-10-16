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Предвыборный штаб Байдена намерен завести аккаунт в соцсети Трампа

Предвыборный штаб Байдена намерен завести аккаунт в соцсети Трампа

Представители предвыборного штаба американского президента Джо Байдена сообщили Fox News Digital 16 октября, что они присоединяются к Truth Social — соцсети бывшего президента США Дональда Трампа с целью «встретиться с избирателями там, где они находятся».

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