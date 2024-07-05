Руководителя финансовой пирамиды экстрадировали из Армении в Актау

Сегодня сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии