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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Физкультурный досуг в детском саду.

Физкультурный досуг в детском саду.

Лето - страна вечного детства, в которой даже взрослые иногда чувствуют себя немножко детьми. Жизнь детей в нашем детском саду в летний период наполнена праздниками, развлечениями, играми, смехом и весельем.

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