🔥 В Саках пожарные спасли двух взрослых и ребёнка из горящей квартиры В многоэтажном доме произошел пожар в одной из квартир.
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🔥 В Саках пожарные спасли двух взрослых и ребёнка из горящей квартиры В многоэтажном доме произошел пожар в одной из квартир.