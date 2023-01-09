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Александр Легков: «Обидно, что наши не выступали на «Тур де Ски». Непряева точно боролась бы за победу»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков считает, что россияне могли бы навязать борьбу на многодневке «Тур де Ски».

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