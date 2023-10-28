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Российский экономист: Гастарбайтеры с Гаити готовы работать у нас за еду

Политнавигатор Россия нуждается в высококвалифицированной рабочей силе, и эту позицию приток мигрантов из стран СНГ не закрывает.

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Комментарии
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Платон Платонов
Ну теперь ты и сам видишь, что коэффициент пи…жа советской демагогии, слишком высок, чтобы верить коммунистической ахинее.
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9 час.
Дмитрий Бакланов
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4 час.
Платон Платонов
Мог приехать в любой город и получить койкоместо в общаге и работу, и что? Причём тут жизнь?
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3 час.

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