Юра Борисов покоряет Голливуд. Почему актеру прорачат "Оскар"

Актера Юру Борисова номинировали на "Золотой глобус". Но ему пророчат "Оскар"Русский актер Юра Борисов стал номинантом на международную премию "Золотой глобус" после роли в драматическом фильме "Анора" Шона Бэйкера.
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