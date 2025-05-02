Компания Espressif запустила массовое производство «универсального» микроконтроллера ESP32-C5 для гибридных сетей

Компания Espressif Systems объявила о начале массового производства микроконтроллера ESP32-C5 — первой в отрасли системы на кристалле (SoC) с архитектурой RISC-V, поддерживающей двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5 LE, а также протоколы Zigbee и Thread через IEEE 802.