Defense TV: РФ создаст новое оружие благодаря захваченной технике НАТО

Новейшие образцы вооружений НАТО, которые были поставлены Украине и впоследствии захвачены российской армией, приведут к созданию в РФ нового вооружения, способного еще более эффективно бороться с западной техникой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии