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ФедералПресс

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Рязанская область получит почти 500 млн рублей на лекарства для тяжелобольных пациентов

Рязанская область получит почти 500 млн рублей на лекарства для тяжелобольных пациентов

РЯЗАНЬ, 1 сентября, ФедералПресс. Рязанская область получит из федерального бюджета 498 миллионов рублей в виде дотации на обеспечение лекарствами пациентов с тяжелыми заболеваниями.

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