ФСБ: предотвращён теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

ФСБ предотвратила теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).Помощник митрополита, уроженец Украины Денис Попович на допросе заявил, что был завербован под угрозой расправы над его родственниками.
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