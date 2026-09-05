Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений об ударах по авиационной инфраструктуре России, не смогут отмежеваться от терроризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ: 39 россиян в...
- Константинов посо...
- Двое россиян похи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым