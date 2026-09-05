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Захарова назвала точкой невозврата угрозы Зеленского российской авиации

Захарова назвала точкой невозврата угрозы Зеленского российской авиации

Страны, которые поддерживают президента Украины Владимира Зеленского после его заявлений об ударах по авиационной инфраструктуре России, не смогут отмежеваться от терроризма.

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