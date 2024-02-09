Новосибирск начнут застраивать историческими кварталами 1896 года

Новосибирск полностью уйдет от типовой и точечной застройки уже в 2024 году. Механизм комплексного развития территорий позволит повести реновацию ветхого жилья и вернуться к поквартальному планированию города, заявил глава городского департамента Алексей Кондратьев.
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