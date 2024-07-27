«Ловушка захлопнется. Трамп готовит для России позорный мир на Украине»: Мнение обозревателя

Учредитель Царьграда Константин Малофеев в своей авторской колонке считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп хочет предложить России невыгодное перемирие, которое поддерживает часть российской верхушки.
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