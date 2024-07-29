Успешная имплантация первого в мире искусственного сердца от компании BiVACOR

В результате успешной операции, проведенной в Техасском медицинском центре, был установлен первый в мире полностью механический искусственный орган - титановый бивентрикулярный насос, разработанный компанией BiVACOR.
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