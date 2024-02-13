В ВСУ заявили, что на вооружении у армии не осталось бронетехники

Ранее украинские военные жаловались на неисправные танки, которые передал Киеву Запад. Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк заявила о том, что на вооружении у ВСУ не осталось бронированной техники.
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