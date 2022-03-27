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Чемпионат Италии. Виттоцци и Молинари выиграли сингл-микст, Комола и Бормолини – 2-е, Каррара и Виндиш – 3-и

Биатлонисты Лиза Виттоцци и Микеле Молинари выиграли сингл-микст на чемпионате Италии по биатлону в Валь-Мартелло.

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