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Чемпион WWE Коди Роудс назвал любимые игры: RDR 2, Ghost of Tsushima и The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Чемпион WWE Коди Роудс назвал любимые игры: RDR 2, Ghost of Tsushima и The Legend of Zelda: Ocarina of Time

«У меня недостаточно времени и слишком много обязательств, чтобы погрузиться с головой в какую-нибудь современную консольную игру вроде Elden Ring.

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