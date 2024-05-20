В Иране прошло заседание глав всех ветвей власти после гибели президента Раиси

В Иране для определения дальнейшей работы правительства республики после гибели президента Эбрахима Раиси состоялось срочное заседание глав судебной власти, парламента и исполняющего обязанности президента.
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