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Депутат Кизеветтер выразил мнение, что Шольц отказался передать Украине танки, поскольку опасался реакции РФ

Депутат Кизеветтер выразил мнение, что Шольц отказался передать Украине танки, поскольку опасался реакции РФ

Депутат бундестага от ХДС, полковник в отставке Родерих Кизеветтер выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не решился передать Украине боевые танки, поскольку опасался реакции России.

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