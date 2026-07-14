Сервис RWB поможет партнерам решать задачи по ремонту и обслуживанию ПВЗ

Wildberries запустила открытое тестирование новой бесплатной платформы WB Service. Сервис предназначен для поиска квалифицированных специалистов по ремонту и техобслуживанию пунктов выдачи заказов, сообщили в пресс-службе RWB.
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