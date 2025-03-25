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Всё о женщинах

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Как правильно намекнуть близкому, что у него весеннее обострение. И как вообще распознать это состояние

Как правильно намекнуть близкому, что у него весеннее обострение. И как вообще распознать это состояние

Смена сезонов влияет не только на природу, но и на психическое состояние человека. Особенно подвержены влиянию весны люди с депрессивными расстройствами, тревожными состояниями и психическими заболеваниями.

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