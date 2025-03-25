Как правильно намекнуть близкому, что у него весеннее обострение. И как вообще распознать это состояние

Смена сезонов влияет не только на природу, но и на психическое состояние человека. Особенно подвержены влиянию весны люди с депрессивными расстройствами, тревожными состояниями и психическими заболеваниями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии