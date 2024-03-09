Рассказываем, зачем Петербург посетит премьер-министр Центральноафриканской республики. Согласно информации РИА Новости и посла России в Банги Александра Бикантова, премьер-министр ЦАР Феликс Молуа запланировал краткосрочный визит в Россию, в ходе которого планирует посетить Санкт-Петербург и Москву.