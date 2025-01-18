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Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу утром 19 января

Режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу утром 19 января

МИД Катара: Утром 19 января в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня Министерство иностранных дел (МИД) Катара сообщило, что 19 января утром в секторе Газа вступит в силу режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем.

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