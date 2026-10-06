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Расчеты «Гиацинт‑Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Расчеты «Гиацинт‑Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ

Артиллеристы огнем из орудий «Мста‑Б» группировки войск «Восток» поразили опорные пункты противника на Запорожском участке фронта.

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