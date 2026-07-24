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Царьград

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Минобороны Великобритании приняло командование коалицией для Украины

Минобороны Великобритании приняло командование коалицией для Украины

Минобороны Великобритании приняло командование многонациональной коалицией, готовой направить войска на Украину при прекращении конфликта.

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