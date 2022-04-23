Президент України Володимир Зеленський. 22 квітня 2022р. Київ. Зеленський повідомив про майбутній візит до Києва глав Держдепартаменту та Пентагону Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрінуться з президентом України у неділю Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен відвідає Київ у неділю, через два місяці після початку російського вторгнення , повідомив у суботу президент України Володимир […] Сообщение Зеленський повідомив про майбутній візит до Києва глав Держдепартаменту та Пентагону появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.