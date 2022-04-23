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Зеленський повідомив про майбутній візит до Києва глав Держдепартаменту та Пентагону

Президент України Володимир Зеленський. 22 квітня 2022р. Київ.   Зеленський повідомив про майбутній візит до Києва глав Держдепартаменту та Пентагону Ентоні Блінкен та Ллойд Остін зустрінуться з президентом України у неділю Міністр закордонних справ США Ентоні Блінкен відвідає Київ у неділю, через два місяці після початку російського вторгнення , повідомив у суботу президент України Володимир […] Сообщение Зеленський повідомив про майбутній візит до Києва глав Держдепартаменту та Пентагону появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.

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