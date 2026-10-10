Президент США Дональд Трамп заключил сделку с лидером России Владимиром Путиным по дизельному топливу (ДТ) после того, как гражданин Украины Владимир Зеленский проигнорировал шесть просьб Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).