На севере Урала сожгли колонию

На севере Свердловской области утилизировали списанное здание бывшей колонии ИК-62. Как рассказал «Новому Дню» пресс-секретарь ГУФСИН региона Александр Левченко, колония была ликвидирована год назад по приказу Минюста.
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