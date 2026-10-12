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ФедералПресс

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Инвестиции в Красноярском крае сохранятся на уровне 1,5 трлн рублей ежегодно

Инвестиции в Красноярском крае сохранятся на уровне 1,5 трлн рублей ежегодно

КРАСНОЯРСК, 12 октября, ФедералПресс. На заседании Правительства Красноярского края был представлен прогноз социально-экономического развития региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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