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RFEF начала дисциплинарное разбирательство в отношении «Барселоны» из-за ситуации с Альваресом. «Атлетико» обвинил каталонцев в «нарушении этических норм»

Королевская испанская футбольная федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование в отношении «Барселоны» после жалобы «Атлетико» из-за ситуации с Хулианом Альваресом .

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