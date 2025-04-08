Мадуро введет в Венесуэле чрезвычайное экономическое положение из-за США

В Венесуэле 8 апреля будет введено чрезвычайное экономическое положение в связи с жесткой протекционистской политикой президента США Дональда Трампа и введения Вашингтоном пошлин в отношении большинства стран.
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