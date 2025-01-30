Три кандидата Трампа: кем могут заменить Зеленского Global Look Press/IMAGO/Jim LoScalzo - Pool via CN 14,8 тыс прочтений Вчера Украинские источники сообщают, что Трамп не просто намерен снести режим Зеленского, но и уже подготовил список предполагаемых кандидатов на пост президента Украины.